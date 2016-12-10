الوزير مجلي: لن نقبل بالضغوط الأمريكية





أشار وزير الدولة عثمان مجلي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تلقى ضربة من الانقلابيين، الذين لم يكترثوا بالجهود التي قام بها أخيرا، لإقرار السلام في اليمن، وقاموا بإعلان حكومة للانقلاب في صنعاء.

وأكد مجلي في تصريحات لـ صحيفة «عكاظ» إن وزير الخارجية الأمريكي كيري أقر بعدم وفاء الانقلابيين بأي التزام لإحلال السلام، وهو دليل على إدراك الإدارة الأمريكية أن الانقلابيين هم عثرة في طريق الحل السياسي.

وقال: لن نرضخ لأي ضغوط من جانب الإدارة الأمريكية، ولن نسلم رقاب شعبنا لميليشيات مسلحة لأجل إرضاء أي جهة أخرى.

وأضاف: أن الحكومة مستعدة لاستئناف المشاورات فق الرجعيات المتفق عليها.

هذا وتتعرض الحكومة الى ضغوط دولية للقبول بالخارطة التي قدمها المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الشهر الفائت.

وكان قد رفضت الحكومة خارطة الطريق وطالبت بتصحيح مسارها، باعتبارها تتعارض مع المرجعيات المتفق عليها.

*الصحوة نت - متابعة خاصة