العميد سرحان مخاطباً متحوثي تعز: لن نغفر لكم وستقدمون للمحاكمة كمجرمي حرب









في خطوة لفتح المجال أمام المغرر بهم، دعا قائد اللواء 22 ميكا العميد ركن صادق سرحان ، المتحوثين من أبناء تعز الى العودة الى جادة الصواب، مؤكداً بأن هذه اخر فرصة لهم وبعدها سيكون لتعز كلام اخر.

وخاطب المتحوثيين من أبناء تعز: أنتم عاجزون عن تحقيق أي هدف في تعز التي ستظل صامدة الى ان تدحركم.

وقال العميد سرحان في تصريح نقله "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" لن نتغاضى عن أي شخصية سواء كانت سياسية او اجتماعية في تعز شاركت في قتل وقصف أبناء المحافظة ولن نغفر لكم هذه الجريمة وستقدمون للمحاكمة كمجرمي حرب، وسينال كل مجرم عقابه الذي يستحق.

وأكد أن أبطال الجيش في تعز يسطرون أروع الملاحم البطولية ويذيقون الميليشيات الانقلابية هزائم يومية في مختلف جبهات المحافظة.

وأشار الى جاهزية اللواء 22 ميكا والى جانبهم أبطال المقاومة لتحرير آخر المواقع التي ما تزال تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في تبة السلال، شرق المدينة، واستعدادهم لخوض معركة الحسم وطرد الانقلابيين من كامل المحافظة .

وقال العميد سرحان إن " صمود أبناء تعز أسقط كل رهانات الانقلابيين عندما ظنوا ان بمقدورهم السيطرة على تعز وتشريد أهلها، وان تعز اثبتت للجميع انها قوية بجيشها ورجالها ونسائها رغم القصف الصاروخي والمدفعي الذي تشنه الميليشيا على الأحياء السكنية في نواحي عدة من المدينة .

وثمن العميد سرحان جهود رئيس الجمهورية المبذولة في سبيل تحرير تعز واشرافه المباشر والدائم على سير المعارك في المحافظة.. منوها بالدور الاخوي لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات ودعمهم للشعب اليمني وقيادته الشرعية.

هذا وتدور معارك عنيفة غرب وشرق المدينة وسط استمرار القصف العشوائي على الأحياء السكنية من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع.

وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة في الأيام الأخيرة في تعز وفقدت أهم مواقعها الاستراتيجية.

*الصحوة نت - متابعة خاصة