مقتل جندي سعودي في انفجار لغم بمنطقة حدودية مع اليمن

قتل جندي سعودي بحرس الحدود، الجمعة، إثر انفجار لغم في سيارة كان يستقلها بمنطقة جازان الحدودية جنوبي المملكة. حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، بأنه مساء الخميس “تعرضت سيارة نقل مياه لانفجار لغم وهي تؤدي مهامها على الطريق المخصص لسيرها بمحاذاة حدود المملكة (مع اليمن) بمنطقة جازان”.

وبين أنه نتج عن ذلك “استشهاد العريف بحرس الحدود عبدالله فرحان جابر المالكي”.

ولم يشر المتحدث الأمني إلى مسؤولية أي جهة عن زرع اللغم، لكن المسلحون “الحوثيون” في اليمن قاموا خلال الأشهر الماضية بزرع مئات الألغام على الشريط الحدودي مع المملكة، وتحديدا حدود منطقتي نجران وجازان.

ويستخدم الحوثيون الألغام الأرضية كسلاح لكبح تقدم القوات المناوئة لهم في الأراضي اليمنية والشريط الحدودي، ومنذ بدء الحرب، سقط العشرات جراء تلك الألغام معظمهم مدنيون.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات” في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.