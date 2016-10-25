921 معتقلا من أبناء حجه في سجون الميليشيا واستخدام الأسيد في تعذيبهم

كشف تقرير حقوقي صادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية والإنسانية بمحافظة حجة عن اعتقال 921 شخصا من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ بداية العام الماضي.

وأوضح التقرير أن 412 معتقلا تعرضوا لمختلف أصناف التعذيب النفسي والجسدي أودت بحياة بعضهم للوفاة والشلل .

و استخدمت الميليشيا وسائل متعددة في تعذيب المعتقلين شملت الضرب المبرح بالعصي والهراوات واستخدام الأسياخ الحديدية والصعق الكهربائي ما تسبب في إصابة البعض بشلل نصفي إضافة إلى استخدام اللطم والركل على الجسم وصلت بحالة معظمهم حد الإغماء.

كما استخدمت المليشيا إثناء تعذيبها للمعتقلين مادة الأسيد الخام ووضعته على أجسام البعض والذي نتج عنه إحراق الجسم وإصابة أجزاء منه بتشوهات خلقية كما ورد في التقرير .

وأوضح التقرير أن أغلب المختطفين والمخفيين قسرا ممن لا يزالوا في سجون المليشيات كانوا من فئة الطلاب المسجلين ضمن المراحل الدراسية التعليمية بالإضافة إلى طلاب جامعيين وطلاب دراسات عليا وتربويين ومعلمين وأكاديميين .

وأسفرت وسائل التعذيب التي انتهجتها المليشيات عن حالة وفاة ، وأخرى شلل نصفي ، وحالة إحراق للجسم بمادة الأسيت و نحو 15 حالة إغماء نتيجة الضرب المبرح و81 حالة تعذيب واختطاف وإخفاء قسري و 282 حالة تعذيب وحرمان من التعليم ومصادرة حقوق ونهب ممتلكات .

وأشار التقرير إلى أن كافة المعتقلين في سجون المليشيات تعرضوا للتعذيب النفسي والتخويف والإرهاب وممارسة إجبارهم بالقوة على الاعتراف بتهم ملفقة وكيدية وإجبارهم التوقيع عليها أثناء التحقيقات.