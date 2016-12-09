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معارك عنيفة بمريس الضالع وقوات الجيش تصد محاولة تقدم بجبل التهامي

الجمعة 09 ديسمبر 2016 08:16 م الصحوة نت | خاص
معارك عنيفة بمريس الضالع وقوات الجيش تصد محاولة تقدم بجبل التهامي


تدور في الأثناء اشتباكات ومواجهات عنيفة شمال جبهة مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

 

وقال مصدر ميداني أن الاشتباكات جاءت عقب هجوم مباغت شنته عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع في ساعات مبكرة من مساء اليوم الجمعة هاجمت خلاله المواقع المتقدمة للجيش الوطني والمقاومة أسفل جبل التهامي، وتمكنت قوات الجيش من صد محاولة تقدم للمليشيات.

 

يأتي ذلك عقب قيام مليشيا الحوثي والمخلوع بحشد وتعزيز مقاتليها في جبهة مريس دمت بعدد من المقاتلين وآليات عسكرية جرى استقدامها من مناطق مجاورة بينها عربات عسكرية تحمل مدافع بي عشرة وغيرها.

 

المصدر | الصحوة نت

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