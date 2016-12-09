شبوة: الفرق الهندسية للجيش تنتزع أكثر من سبعين لغما زرعتها المليشيات في بيحان

واصل الوحدات الهندسية التابعة للجيش الوطني مواصلة نزع الألغام في المناطق المحررة بمديرية بيحان بمحافظة شبوة .

ونقل المركز الإعلامي للجيش عن مصدر عسكري قوله أن الفرق الهندسية للجيش الوطني انتزعت صباح اليوم الجمعه أكثر من سبعين لغما تم زرعها من قبل مليشيات الانقلاب في منطقة ذهبا غرب مديرية بيحان .

وأضاف المصدر أن الفرق مازالت تواصل عمليات نزع الألغام تمهيدا لتحرير واستعادة ماتبقى من المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الميليشات في محافظة شبوة. وكانت الفرق الهندسية قد انتزعت أكثر من 600 لغم من المواقع التي تم تحريرها من الميليشات في جبهة بيحان خلال الأيام الماضية.