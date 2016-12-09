مقتل 12 من المليشيات الانقلابية واستشهاد وإصابة 9 من المقاومة بتعز

قُتل 12 من مليشيات الحوثي وصالح وأصيب العشرات فيما استشهد اثنان وجرح 7 من الجيش والمقاومة مواجهات بمحافظة تعز اليوم الجمعة. وقال مصدر في المقاومة إن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الجمعة في أكثر من جبهة أسفرت عن مقتل 12 من المليشيات بالإضافة إلى إصابة آخرين، مقابل استشهاد 2 من الجيش والمقاومة وإصابة 7. وبحسب المصدر فقد واصلت المليشيات المتمركزة في تبة العكاوش والدبعي والخضراء أحكوم جنوب تعز قصف طريق هيجة العبد الطريق الرئيسي الواصلة بين محافظة لحج والتربة تعز في محاولات مستمرة لقطعها تماما واحكام الحصار مدينة تعز والمديريات الواقعة على امتداد الطريق . كما واصلت قصفها للأحياء والقرى السكنية في المدينة وفي العشَّمِلَه وحمير مقبنة غرب تعز وصبر والصلو جنوب تعز بقذائف الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا من مواقع تمركزها في الحوبان ودمنة خدير والستين شرق وشمال المدينة والبهول البرح غرب تعز . وتمكنت المقاومة من إحراق طقم تابع للمليشيات في منطقة العشملة بنيران الجيش الوطني بمقبنة غرب تعز. من جهة أخرى، استشهد مدني وأصيب 3 آخرين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات.