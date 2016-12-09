إب: المليشيات تقتحم مسجد بالسدة والأهالي يمنعونها من اختطاف أحد المواطنين

اقتحمت مليشيا الحوثي وصالح أحد المساجد بمديرية السدة شرق محافظة إب وسط اليمن.

وافادت مصادر محلية بأن المليشيات اقتحمت المسجد بعد اقتحامها قرية الحقلين بعزلة جبل عصام بمديرية السدة بأربعة أطقم على متنها عشرات المسلحين بهدف خطف أحد المواطنين.

واقتحمت المليشيات التي يقودها الحوثي "عادل حوره" مسجد القرية وقت صلاة الظهر بهدف اختطاف الأستاذ فرحان الصلولي وهو الأمر الذي أثار استياء المصلين وأبناء المنطقة.

وتمكن المصلون من منع اختطاف الصلولي وحالوا بينه وبين المليشيات الإنقلابية وأجبروها على مغادرة الجامع.

ولا تزال الأوضاع متوترة في القرية وسط تداعي أهالي القرى المجاورة لقرية الحقلين للتضامن مع الصلولي والذي يحظى بقبول واجماع شعبي في المنطقة.

وتأتي عملية اقتحام المسجد بعد يوم واحد من اقتحام مسجد الشيخ موسى بمدينة إب القديمة من قبل المليشيات بقيادة القيادي الحوثي أبو رحال واطلاق الرصاص في باحات المسجد وأصيب عدد من المصلين بينهم جندي يدعى "أحمد محمد علي قايد".

وفي نوفمبر الفائت تصدى أهالي قرية وسمان بعزلة وادي عصام في مديرية السدة لحملة حوثية مكونة من 3 اطقم واجبروها على الفرار بعد ان وصلت الى مشارف القرية بهدف اقتحامها واختطاف موظف يعمل بإحدى المنظمات العاملة في المجال الاغاثي باليمن ونهب سيارته أنذاك.

وكان أهالي قرية "زبيد" بعزلة يحير بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب ، قد تصدوا لحملة عسكرية للمليشيات هدفت لاقتحام القرية المجاورة لمنطقة وسمان التابعة لمديرية السدة وتصدى لها أهالي القرية وأسروا أفراد الحملة .

وتشهد محافظة إب انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي وصالح منذ منتصف أكتوبر 2014م.