660 انتهاك لمليشيا الحوثي والمخلوع في ريمة خلال نوفمبر المنصرم





رصد تقرير حقوقي 660 انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة ريمة (غرب اليمن) خلال شهر واحد فقط.





وحسب التقرير الذي أعده "المركز الإعلامي لإقليم تهامة" فإن الانتهاكات تنوعت بين اختطاف وتهديد بالقتل وملاحقات واقتحام المنازل واعتداء بالضرب على موظفين ونهب المعونات، واقتحام مدارس واجبار الطلاب على ترديد الصرخة الحوثية، بالاضافة الى مصادرة مرتبات مدرسين.

"الصحوة نت" يعيد نشر إحصائية التقرير..

☀ حالة تهديد بالتصفية الجسدية 17حالة .

☀ عدد المختطفين في سجون المليشيا خلال شهر نوفمبر 22 شخصا.

☀ تفجير خزانات مياه 2خزان.

☀ ابتزاز المختطفين والواقعين تحت قبضتهم مبالغ مالية تصل إلى 150 الف ريال لكل مختطف.

☀ ملاحقات ومضايقات لـــ 30 شخصا.

☀ حالات اقتحام منازل وإحراقها وترويع الاطفال والنساء 1منزل.

☀ فرض خطباء بالقوة 35 خطيبا .

☀ الاعتداء بالضرب على موظفين حكوميين 1حالة.

☀ تحويل مدارس إلى ثكنات عسكرية 2 مدارس.

☀ إغلاق مدارس و حلقات تحفيظ القرآن الكريم وحلقات مسجدية 20 حلقة ومدرسة.

☀ مصادرة ونهب رواتب الموظفين الحكوميين 200موظف في التربية.

☀ توقيف مرتبات 19 مدرسا في كلية التربية بالمحافظة واستبدالهم بموالين للمليشيات الانقلابية.

☀ نهب محلات تجارية 1حالة.

☀ استقدام 50 مسلحا من خارج المحافظة إلى مديرية كسمة بهدف الاستفزاز وتفجير الوضع في المحافظة.

☀ ابتزاز المستفيدين من حالات الإغاثة من مبلغ 1000 ريال لكل حالة ومن يرفض تصادر المليشيا الحالة الخاصة به.

☀ ابتزاز أسر المختطفين وفرض مبالغ مالية مقابل الإفراج عن المختطفين تصل إلى مئات الآلاف .

☀ نهب التجار وأصحاب البسطات في الاسواق الاسبوعية مبالغ مالية طائلة تحت ذريعة تراخيص أو بضائع منتهية أو أي عذر تصل إلى خمسين ألف ريال.

☀ نهب المعونات الغذائية والمشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء .

☀ الضغط على مدراء مدارس الجعفرية وتكليفهم حضور الوقفة الاحتجاجية مع طلاب المدارس في المديرية بالقوة و تحت تهديد السلاح.





*الصحوة نت - متابعة خاصة