الضالع: قتيل و٣ جرحى من آل الدبيلي برصاص المليشيات بدمت

قتل شخص وأصيب ٣ آخرين من آل الدبيلي برصاص مسلحي الحوثي وصالح عصر اليوم الجمعة في دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية أن أطقم عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع هاجمت عصر اليوم منازل آل الدبيلي في قرية الموضع وقتلت شخص وأصابت ٣ آخرين بجروح مختلفة مروعة الأطفال والنساء.

وقال المصدر أن إطلاق النار ظل مستمر ولم يتوقف من قبل الحوثيين إلا عقب تسليم الشيخ عبدالغني الدبيلي نفسه للمليشيات التي قامت بإعتقاله وإيداعه السجن في دار القرآن الكريم الذي حولته إلى سجن.

وتأتي واقعة الهجوم والقتل عقب قيام النافذ المؤتمري المدعو محمد علي العودي وشقيقه ومعهم أحد المتهمين بقضية قتل سابق، بمحاولة الدخول عنوة إلى منطقة نزاع مسلح بين أقربائهم آل الشارقي (أخوالهم) وآل الدبيلي راح ضحيتها قتيلين و٤ جرحى من آل الدبيلي قبل أشهر، وهو ما اعتبره آل الدبيلي تحدٍ واستفزاز فقاموا باعتراض المذكورين وإطلاق قذيفة آر بي جي على السيارات التي يستقلها العودي ومرافقيه ولكن دونما إصابات.

وبهذه الواقعة يرتفع عدد قتلى آل الدبيلي إلى ثلاثة وسبعة جرحى.





المصدر| الصحوة نت