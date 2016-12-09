عمران: المليشيات الانقلابية تختطف مواطن بحجة أنه ليس من أبناء المحافظة





قالت مصادر محلية في محافظة عمران إن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح اختطفت ظهر اليوم الجمعة مهندس كهربائي من محل عمله في سوق مفخاذ بني جعمان.

وحسب المصادر فإن المليشيا الانقلابية اقتادت المهندس الكهربائي حافظ المعمري الى جهة مجهولة بعد أن عصبت على عينيه.

وذكرت المصادر أن حملة عسكرية مكونة من 3 أطقم بقيادة المدعو ابو ابراهيم المشرف الأمني لدى مديرية مدان وشهارة هي من اقتحمت محل المعمري واقتاده الى جهة مجهولة.

وقد لاقت هذه الحادثة استياءً كبيراً لدى سكان المنطقة باعتبارها تصرفات شاذة وخارجة عن عادات وتقاليد المنطقة ناهيك انها لا تحمل أي مدلول قانوني.

وقد حمل أبناء المنطقة المليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن حياة المواطن المعمري، داعية الى التوقف عن هذه الاعمال التي تحمل ابعاد عنصرية وجهوية قد تمزق من اللحمة الشعبية.

المصدر | الصحوة نت