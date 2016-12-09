ذمار: المليشيات تفرض خطباء بقوة السلاح على المساجد والمصلون يغادرون

فرضت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح خطباء تابعين لها في عدد من مساجد مدينة ذمار اليوم الجمعة بقوة السلاح.





وقالت مصادر محلية أن هذه الخطوة لاقت ردة فعل قوية من قبل المصلين، حيث غادروا المساجد التي تم فرض الخطباء فيها.





هذا وأكد شهود عيان أن المصلين اليوم الجمعة بمسجدي الأخضر وسط مدينة ذمار وعبية بخط رداع، غادروا المسجدين بعد صعود الخطباء الحوثيين على منابرها، معلنين رفضهم التام لهذه الإنتهاكات الخاصة التي يقترفها الحوثيين بحق مساجد المدينة، من خلال توضيفها لنشر الطائفية والعنصرية والسب والشتم واللعن لرموز الإسلام والسلف الصالح.