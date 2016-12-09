الرئيس والحكومة يؤدون صلاة الجمعة بعدن وخطيبها يدعو الى تعزيز اللحمة الوطنية

بحضور جموع من المصلين في جامع المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، أدى الرئيس عبد ربه منصور هادي صلاة الجمعة ومعه رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين.

وفي خطبة الجمعة التي القاها وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه، شدد فيها على أهمية وعظمة التسامح والوئام ووحدة الصف وتعزيز اللحمة الوطنية الواحدة في وجه مشاريع التمزق والشتات الفئوية والجهوية التي تسفك وتقتل الابرياء وتشرد الاطفال والنساء تحت الشعارات واليافطات التي منها براء.

وأشاد عطية، بقوة الصبر والحلم والتحمل لقيادة البلد الشرعية ممثلة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الرشيدة التي تعمل في ظروف صعبه واستثنائية واستطاعوا بتعاون كل الخيرين من ابناء اليمن تجاوز الصعاب والعمل الصادق لخدمة وطنهم ومجتمعهم ووحدتهم وتوافقهم الوطني الذي اجمع عليه مختلف ابناء الشعب وارتد عنه فئة انقلابيه باغيه تريد الاستئثار بالسلطة والثروة والتلذذ بمعاناة الناس.

وأكد عطية ان اليمن على اعتاب انتصارات كبرى جسدها الوعي الشعبي الذي اثبت من خلال صموده ودفاعه عن ارضه وعرضه جدارته بادارة مستقبل بلده في اطار اليمن الاتحادي الجديد.. مشيدا في هذا الصدد بعدن المدينة والمدنية والتسامح والتاريخ العريق التي اثبتت وتثبت جدارتها بفضل ابنائها انها دوما عند الموعد في صدارة المشهد مع الوطن المشرق المجيد الذي تمثل عاصمته المؤقتة.

ويشرف الرئيس هادي ومعه الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن على مجمل القضايا الأمنية والعسكرية والخدمية في مختلف المحافظات.

وفور وصول الرئيس والحكومة الى عدن انجزت الكثير من المهام الوطنية أهما البدء بصرف مرتبات الجيش والأمن في مختلف المناطق والوحدات العسكرية.