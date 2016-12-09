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قمة للأمن الإقليمي في البحرين ونائب الرئيس يصل المنامة للمشاركة فيها

الجمعة 09 ديسمبر 2016 03:39 م الصحوة نت - متابعة خاصة
قمة للأمن الإقليمي في البحرين ونائب الرئيس يصل المنامة للمشاركة فيها نائب الرئيس مع نائب وزير الخارجية البحريني عقب وصوله


تعقد في العاصمة البحرينية "المنامة" قمة للأمن الإقليمي بمشاركة دولية واقليمية واسعة.


وقد وصل الى المنامة نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن صالح للمشاركة في القمة "حوار المنامة".

 

و"حوار المنامة" هو قمة أمنية تعقد بصورة سنوية في البحرين وينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وبمشاركة عشرات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والاقتصاديين والعسكريين والسياسيين والمفكرين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وامريكا اللاتينية وافريقيا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الامنية.

 

وفي قمة الأمن الإقليمي في دورته ال12 توضع عدة قضايا على طاولة النقاش من أبرزها إدارة المتغيرات الاقليمية المتحولة، والقوى الاقليمية واستقرار الشرق الاوسط، ومكافحة التطرف وملفي اليمن وسوريا.

 

ومن المقرر أن يقدم نائب رئيس الجمهورية ورقة بحثية تحمل عنوان "الاستقرار وإعادة إعمار اليمن.


وتأتي هذه القمة وسط تحديات تعيشها المنطقة في مختلف القضايا أهمها التحديات الأمنية و الاقتصادية.

وكان قد عاد نائب الرئيس الى العاصمة السعودية الرياض بعد زيارة استغرقت عدة أيام لمحافظة مأرب، أطلع فيها على مجمل القضايا الأمنية والخدمية.

 

*الصحوة نت - متابعة خاصة

 

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