ولد الشيخ يدعو لتمديد الهدنة ومصدر حكومي يحدد شروط للموافقة

ربط مصدر حكومي قبول الشرعية بتمديد الهدنة التي طالب بها المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ بثلاثة شروط تمثلت في الضغط على الانقلابيين للالتزام بالهدنة وضبط النفس، وإيجاد ضمانات لذلك، وتسهيل وصول المساعدات خصوصا الى تعز.

وبرر المصدر لصحيفة الشرق الاوسط وضع الشرعية لهذه الشروط بعدم رغبتها في اتخاذ الانقلاببين الهدنة فرصة للتحرك ومضاعفة الهجوم علي اليمن وأيضا لمحاولة الاعتداء على الحدود السعودية.

ووصل المبعوث الأممي إلى صنعاء وسط دعوات للمقاطعة واتهامه بالانحياز وجهتها له قيادات في تحالف الانقلاب. ووصف مصدر في مؤتمر صالح ولد الشيخ بأنه لم يعد مبعوثا محايدا وقد أصبح مبعوثا سعوديا حسب بيان نشره موقع المؤتمر نت.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الاممي بقيادات في تحالف الانقلاب ضمن جهود الامم المتحدة لاحياء محادثات السلام.

وانتهت الهدنة التي استمرت ثلاثة أيام أمس الاحد لكنها لم تصمد أمام اختراقات الميليشيات الانقلابية.

ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس السبت، في بيان له، أطراف النزاع في اليمن إلى الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة جديدة على الأقل.



