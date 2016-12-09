تعز: الجيش الوطني يكسر محاولة تسلل المليشيات إلى المكلكل ويكبدها خسائر كبيرة

قالت مصادر محلية في محافظة تعز أن اشتباكات دارت مساء أمس وصباح اليوم بين رجال الجيش الوطني المدعوم بالمقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة محيط مدرسة محمد علي عثمان ومعسكر التشريفات شرق المدينة.





وأشارت المصادر إلى أن الإشتباكات حدثت إثر محاولة المليشيات الحوثية التسلل إلى المنطقة، في الوقت الذي تتعرض مناطق المكلكل وثعبات وحسنات لقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل المليشيات في محاولة منهم للتقدم، فيما الجيش الوطني يرد على مصادر النيران.





كما دارت مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة ومليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة أبعر شرق المكلكل، إثر هجوم للمليشيا على المنطقة مصحوبا بقصف عنيف بقذائف الدبابة من تبة سوفتيل ومدافع الهاوزر من مواقعها في الحوبان شرق المدينة والستين شمال المدينة، إضافة إلى سقوط قذيفة هاوزر على أحد المنازل في منطقة الاشرفية وسط المدينة ما تسبب في إصابة 3مدنيين من أسرة واحدة حالة أحدهم خطيرة بينما لا يزال البحث عن طفلة مفقودة تحت الأنقاض.





وشنت المليشيات هجومها في محاولة منها للوصول إلى موقع المكلكل، إلا أن أبطال الجيش الوطني تصدوا للهجوم وكبدوا المليشيات خسائر بشرية فادحة قبل أن ينكسر هجومها وتعود أدراجها تجر أذيال الهزيمة.





وذكر شهود عيان أن طقمين تابعين للمليشيات مرا باتجاه الحوبان على متنهما عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح ، وتحدثت مصادر عن اتهامات لقيادات المليشيا بتضليل عناصرهم وإيهامهم بسهولة التقدم في المنطقة دون أي مقاومة.



