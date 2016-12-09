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وفاة 89 شخصا جراء الكوليرا و الإسهالات الحادة في 15 محافظة

الجمعة 09 ديسمبر 2016 10:50 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
وفاة 89 شخصا جراء الكوليرا و الإسهالات الحادة في 15 محافظة صورة ارشيفية

قالت وزارة الصحة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات أن اجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بوباء الكوليرا 89حالة فيما بلغ الحالات المشتبه بإصابتها بالإسهالات الحادة المؤدية الى الوفاة 9020حالة منها 138 حالة إصابة بوباء الكوليرا في 44 مديرية من 15 محافظة. 


وقال مدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالحكيم الكحلاني أنه يتم التعاون لإحتواء الوباء من خلال الترصد للحالات وتشخيصها مخبريا و معالجتها ومعالجة المخالطين. 


وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، قبل أكثر من أسبوع، اكتشاف 7001 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا في 14 محافظة، وأن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالوباء وصل إلى 113 حالة.


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