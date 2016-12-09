إب: وساطة محلية تتمكن من تهدئة مواجهات مسلحة بين أسرتين بمنطقة عاقبة فرع العدين

تمكنت وساطة محلية من تهدئة التوتر القبلي المسلح بين أسرتي الوهباني والبكري بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب وسط اليمن.





مصادر محلية أفادت بأن عدد من وجهاء مديرية الفرع تمكنوا من ايقاف المواجهات المسلحة وأيضا التعزيزات القبلية من أسرتي البكري والوهباني بمنطقة المفجر بعزلة العاقبة بمديرية فرع العدين.





وشهدت عزلة العاقبة يوم أمس مواجهات مسلحة بين أسرتين بخلافات محلية بين طالبين بإحدى مدارس المنطقة وسقط جرحى في المواجهات وسط تعزيزات مسلحة من طرفي الصراع وتمترس في الجبال.





وقاد الوساطة المحلية وجهاء ومشائخ بينهم عضو محلي مديرية فرع العدين عن عزلة الأهمول فيصل العديني وعبدالملك الكامل عضو محلي فرع العدين عن عزلة العاقبة والشيخ عبدالله مسعد المجعشي.





وبحسب مصادر مقربة من لجنة الوساطة فقد أفضت الجهود الأولية الى اتفاق مبدئي ينص على الاتي: نزول المسلحين من الجبال وانهاء التمترس من كلا الطرفين واعادة سيارة نهبت من قبل أسرة بيت الوهباني وهي تتبع الاستاذ محمد قايد.





كما تم أخذ تحكيم لشخص يتفق علية الطرفان واللذان توافقا على تحكيم الشيخ موسي الحاج العامري ، كما تعهد الطرفان بالالتزام ببنود الاتفاق الأولي وتوقف جميع الاعمال العدائية .





مصادر محلية أفادت بأن انهاء التمترس من الطرفين لا تزال قضية شائكة وتم انهاء عمليات التمترس من بعض المناطق فيما تبقى مناطق قليلة لم يستجب لها طرفا الصراع المحلي.