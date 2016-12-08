الحوثيون يحذفون أهداف "ثورة 26 سبتمبر" ويستبدلونها بكلمات لزعيمهم

حذفت ميلشيات الحوثي أهداف ثورة 26 سبتمبر المجيدة من الصفحة الأولى لصحيفة "26سبتبمر" الصادرة عن التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية التي تسيطر عليها الميلشيات منذ سبتمبر من العام 2014.





وصدرت الصحيفة عدد اليوم الخميس بلا أهداف ثورة 26 سبتمبر الستة والتي استبدلتها الميلشيات بعبارات لزعيم الميلشيات عبد الملك الحوثي، والذي تصدرت صورته الصفحة الأولى بالإضافة إلى عناوين خاصة بالمولد النبوي الذي تحتفل فيه الميلشيات كل عام.





وعمدت الميلشيات على إظهار اللون الأخضر بالصفحة الأولى بديلا عن اللون الأحمر الذي يعير عن هوية الثورة اليمنية الخالدة 26سبتمبر، التي أطاحت بالحكم الإمامي البائد وأرست دعائم الجمهورية اليمنية.





وتعمل ميليشيات الحوثي على إخفاء ملامح ثورة 26سبتمبر في ظل سيطرتها على مؤسسات الدولة في العاصمة، في محاولة لإحياء الماضي الاستبدادي التي تمثل في سنوات حكم الإمامة لليمن والتي تعتبر ميليشيات الحوثي امتداد لهم.





ويحاول الإماميين الجدد طمس هوية الجمهورية اليمنية وثورات الشعب المجيدة مما يكشف النوايا السيئة للميلشيات التي تريد ان تحول اليمن إلى حوزه تتبع المشروع الإيراني الفارسي في تبديل ثقافة المجتمع اليمني.





واستنكر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ممارسات الميلشيات في محاولتها دفن نضال الشعب في ثورة 26 سبتمبر، معبرين على أن مؤسسات الدولة تمر بوضع شاذ بفعل سيطرة ميلشيات الحوثي.





وسبق أن ظهر وزراء ما سمي بحكومة الإنقاذ الوطني التي شكلها الحوثيون وصالح بصور تذكارية وقد أخفوا شعار الجمهورية اليمنية من مبنى رئاسة الوزراء واستبدلوه بلوحة عليها لفظ الجلالة.

*الصحوة نت