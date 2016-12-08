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مقتل وإصابة 19 حوثيا وجرح 9 من قوات الجيش والمقاومة بتعز

الخميس 08 ديسمبر 2016 08:52 م الصحوة نت - تعز
مقتل وإصابة 19 حوثيا وجرح 9 من قوات الجيش والمقاومة بتعز

قُتل 6 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وجرح 17 آخرين اليوم الخميس في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة أصيب منها 9 في مناطق مختلفة من تعز.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، إن جنود اللواء 17 مشاه، - في جبهة مقبنة تمكنوا من كسر هجوم لمليشيا الحوثي على جبل النُبيع والمضابي بالعشملة غرب تعز عقب معارك استمرت لأكثر من ساعتين، أسفرت عن مقتل 6 من المليشيات وإصابة 13 مقابل إصابة 9 من قوات الشرعية.

وفي المحور الجنوبي للمدينة، قصفت قوات اللواء 35 مدرع، بالمدفعية مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة الأقروض جنوب غرب المدينة.

أما على المحور الغربي، فقد صد أبطال الجيش الوطني هجوما شنته المليشيا على منطقتي مدارات وغراب غرب المدينة، وتزامن مع قصف مدفعي لقوات اللواء 17مشاة مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي والمخلوع بشارع الخمسين غرب المدينة ؛ ما أسفر عن إعطاب مدرعة وطقم. من جهة أخرى، استشهاد مدني وأصيب 3 آخرين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع. 

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