ذمار: الحوثيين يلجأون للمدارس لإقامة فعاليات واستقطاب مقاتلين في ظل رفض واسع

قالت مصادر محلية لـ "الصحونت" أن ميلشيات الحوثي وصالح في محافظة ذمار لجأت مؤخرا إلى استقطاب مقاتلين جدد من خلال إقامة فعاليات في المدارس والجامعات عبر مكتبي التربية والتعليم العالي.

وأضافت المصادر "أن الميلشيات فشلت في استقطاب المقاتلين بعد رفض قبائل ذمار التجاوب مع نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها في جبهات القتال في عدد من المحافظات".

وذكرت المصادر "أن رفض واسع وانتفاضة غير مسبوقة ضد قيادات الحوثيين في معظم مدارس المحافظة، حيث رفض طلاب أغلب المدارس ترديد الصرخة مستبدلينها "بالروح بالدم نفيدك يا يمن".

وتعتمد ميلشيات الحوثي على خطاب طائفي ومناطقي في استقطاب المقاتلين إلى صفوفها حيث تحاول التأثير على جميع الفئات الاجتماعية ومنهم الأطفال الذين تزج بهم في المعارك في عدد من الجبهات.