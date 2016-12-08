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الحديدة: ميلشيات الحوثي تنهب مساعدات غذائية لسكان مديرية الزيدية

الخميس 08 ديسمبر 2016 06:11 م الصحوة نت _ متابعات
الحديدة: ميلشيات الحوثي تنهب مساعدات غذائية لسكان مديرية الزيدية

أقدمت مليشيا الحوثي وصالح على نهب مواد غذائية أرسلت كمساعدات إنسانية لعدد من القرى بمديرية الزيدية في ريف تهامة الشمالي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية " أن المسلحين الحوثيين نهبوا مواد غذائية مكونه من 120 قطمه أرز و120 دبة زيت كانت في طريقها للتوزيع على عدد من الأسر الفقيرة في مديرية الزيدية".

وأضافت "أن المواد الغذائية كانت قد سلمت إلى أحد عقال الحارات من قبل فاعلي الخير لتوزع على الأسر الأشد فقرا لكن الميلشيات نهبتها في وضح النهار".

وذكرت المصادر "أن عدد الأسر كانت بانتظار استلامها للمواد الغذائية قبل أن ينبها الحوثيون إلى أحد مراكزهم ويمنعون الناس ن الاقتراب منهم أو المطالبة بمعرفة مصير مساعدتهم".

يذكر أن عدد من مناطق الحديدة تعاني من مجاعة وحالة فقر شديدة وغالباً ما تمنع المنظمات والمؤسسات الخيرية من توزيع مساعدات حيث تعمل الميلشيات على مصادرتها أو نهبها أو منعها من الدخول للمناطق المحتاجة.

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