المحويت: منظمة محلية ترصد 575 حالة انتهاك ارتكبتها المليشيات

رصدت منظمة محلية 575إنتهاك ارتكبتهما ميلشيات الحوثي وصالح في محافظة المحويت خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان بمحافظة المحويت "أن الانتهاكات وتنوعت بين التهديد بالقتل والاختطاف والملاحقات والضرب والتوقيف للمواطنين المسافرين واقتحام المساجد وتحويلها إلى سجون واستحداث معسكرات تدريبية وتخزين سلاح في منازل المدنيين".

بالإضافة إلى واقتحام منازل مواطنين ونهب ممتلكات شخصية وابتزاز للتجار وسطو على مواد اغاثية ومساعدات إنسانية وترويع الآمنين وابتزاز نزلاء السجون وتعذيب المختطفين وحرمان أقاربهم من زيارتهم واحتلال مباني حكومية ومصادرة رواتب عشرات المعلمين.

ورصدت المنظمة 107حالة إخفاء قسري، و55 حالة اختطاف وحالتين تصفية ، 89 حالة تشريد أسرة من منزلها، 21 حالة تحريض على القتل ، و40 حالة تجنيد أطفال، 125 حالة توقيف مرتبات، بالإضافة إلى 57 حالة نهب، وتسع حالات اقتحام لمسجد . وذكر التقرير "أن الميلشيات تحتل 27 مبنى حكومي ، و12 مبنى خاص ومقار أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية بينما تستمر في حرمان جميع موظفي الدولة من رواتبهم لشهرين ونصف.

وأشار التقرير "أن الميلشيات تلزم أصحاب محطات الوقود ببيع البترول والديزل بسعر السوق السوداء، بالإضافة إلى جباية أموال بقوة السلاح والضغط والتهديد بجميع المديريات، وإجبار محلات الصرافة على سحب كشوفات خاصة بالحوالات للرقابة بشكل يومي.

وأوضح التقرير" ان الحوثيين حولوا المدارس إلى ساحات لبث سموم الحقد الطائفي المقيت وحث الطلاب علي ترك مدارسهم والالتحاق بمقاتليهم في الجبهات، واستخدمت المساجد أيضا لخدمة مصالحهم الطائفية وحرفها عن هدفها السامي ومهمتها العظيمة في ارشاد الناس".

ولفت التقرير "أن الأرقام المعلنة لا تشمل كافة الانتهاكات في المحافظة بل هناك العديد من الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الانقلاب وبشكل يومي ضد أبناء المحافظة ولم تتمكن المنظمة من حصرها والوصول إليها ".