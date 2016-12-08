قائد المنطقة الثالثة: الشعب اليمني لن يقبل بأن يكون عبدا لشخص أو أسرة أو جماعة

تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عادل هاشم القميري وحدات اللواء ١٤ واللواء ٢٦ مدرع بمحافظة مأرب واطلع على سير عملية التدريب والتأهيل في المنطقة.

وأشاد اللواء القميري بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني في جميع ألوية المنطقة، وحثهم على مزيد من الجاهزية والاستعداد لخوض معركة الحسم واستكمال تحرير كامل تراب الوطن من قبضة الميليشيات الانقلابية.

ونوه الى ان المعركة ضد الانقلابيين معركة عزة وكرامة تهون معها كل التضحيات. مشيرا أن الشعب اليمني لن يقبل بأن يكون عبدا لشخص أو أسرة أو جماعة.

وقد أبدى أبطال الجيش الوطني في اللوائيين استعدادهم لتنفيذ أي مهام طارئة وجاهزيتهم لمواصلة مهامهم الوطنية في استكمال تطهير الوطن من الميليشيات الانقلابية واستعادة الشرعية وترسيخ الأمن والاستقرار.