تعز: مقتل 6 وإصابة 13 حوثيا بمواجهات مع الجيش والمقاومة بجبهة مقبنة

قتل 6 من مليشيات الحوثي والمخلوع وأصيب 13 في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة بمحافظة تعز اليوم الخميس.

وقال مصدر بالمقاومة الشعبية ان الجيش الوطني صد هجوم لمليشيات الحوثي وصالح على مواقعه بجبل النبيع والمضابي بالعشملة في جبهة مقبنة غرب تعز وأجبرتهم على الفرار.

وتحدث المصدر عن إصابة اثنين من المقاومة في المواجهات التي اندلعت فجر اليوم.

وكانت مليشيات الحوثي قد كثفت يوم أمس الأربعاء من قصفها في صبر والصلو ومقبنة والوازعية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر من مواقع تمركزها.

ونصبت المليشيات مدفع بي 10 في جبل العويد بالعشملة مقبنة غرب تعز وتقصف به قرى المنطقة، بالتزامن مع استمرار فرض حصارها على مدينة تعز ومنع دخول المواد الغذائية والاغاثية والدوائية .