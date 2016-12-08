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قوات الجيش تضبط عناصر تخريبية في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف ومأرب

الخميس 08 ديسمبر 2016 03:37 م الصحوة نت | خاص
قوات الجيش تضبط عناصر تخريبية في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف ومأرب


ضبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عناصر تخريبية على الطريق الرابط بين محافظتي الجوف ومأرب.

 

وعلمت "الصحوة نت" من مصادر محلية أن قوات الجيش قامت بمطاردة عناصر تخريبية في الطريق الرملية التي تربط محافطتي مأرب والجوف وتمكنت احراق خيامهم والسيطرة على مواقعهم التي كانوا يتمركزون فيها.

 

وحسب المصادر فإن العناصر التخريبية كانت تستفز المسافرين وتقوم بنهب محتوياتهم وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

 

وكثفت وحدات من الجيش والأمن انتشارها في عدد من المواقع الرئيسية الرابطة بين محافظتي مأرب والجوف.


المصدر | الصحوة نت

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