نائب رئيس الجمهورية يطلع على حجم خروقات الانقلابيين في محافظتي صنعاء وصعدة

ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأحد مع محافظي صنعاء عبدالقوي شريف، وصعدة هادي طرشان الوايلي سير الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ.

واستمع نائب الرئيس إلى موجز من محافظي صنعاء وصعدة عن خروقات الانقلابيين في جبهتي نهم بمحافظة صنعاء والبقع بمحافظة صعدة، واستمرارهم في استهداف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتصعيدهم المستمر بمختلف الأسلحة ضد قوات الشرعية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بثبات أبطال الجيش والمقاومة ودحرهم لاعتداءات الميليشيات الانقلابية..مشيرا إلى أن عدم التزام الانقلابيين بالهدنة يثبت عدم جديتهم في السلام ورغبتهم في مضاعفة معاناة اليمنيين ونكرانهم للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة.

وجدد الفريق الركن علي محسن صالح التأكيد على رغبة القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في إحلال السلام والتزام القوات المسلحة ووحدات المقاومة الشعبية ودول التحالف المساندة للشرعية بخطوات الأمم المتحدة الهادفة لذلك..مشيراً إلى أن مصلحة اليمنيين تكمن في الالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبهما أكد محافظي صنعاء وصعدة والحاضرون في اللقاء التقيد بالتوجيهات الصادرة من قيادة الشرعية وضبط النفس رغبة في حقن دماء اليمنيين، مثمنين الجهود التي يبذلها نائب رئيس الجمهورية في هذا الإطار.