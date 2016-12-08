القاهرة تكثف مساعيها للإفراج عن 49 مصريًا محتجزًا لدى الانقلابيين بصنعاء





تكثف الحكومة المصرية ممثلة بوزارة خارجيتها جهودها للإفراج عن 49مصرياً تم احتجازهم من قبل المليشيات الحوثية وإيداعهم السجن الاحتياطي بالعاصمة صنعاء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية أن المبعوث الأممي الى اليمن أسماعيل ولد الشيخ وقد وعد بتكثيف إتصالاته مع جميع الأطراف اليمنية للإفراج عن المحتجزين في أقرب وقت.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المحتجزين كانوا يقيمون في مدينة الحديدة منذ سنوات ويعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة. مؤكداً أن سفير مصر لدى اليمن يوسف الشرقاوي أجرى اتصالات مكثفة ومتشعبة بناء على توجيهات من وزارة الخارجية للعمل على تأمين الإفراج عن المواطنين المحتجزين في أسرع وقت، وتواصل مع كل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان اليمني، ووزير الخدمة المدنية باعتباره الوزير المختص بالتواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية ورئيس لجنة الإغاثة اليمنية، فضلا عن التواصل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما أجرى السفير المصري اتصالات مع شخصيات يمنية مستقلة لديها علاقات قوية مع أطراف ومناطق مختلفة في اليمن بهدف تأمين الإفراج عن المحتجزين، وأسفرت الاتصالات عن السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم واستقبال ممثلين عنهم، وكان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت الماضي. وأضاف المستشار أبو زيد أن جهود الإفراج عن المحتجزين شهدت بعض التعقيدات خلال الساعات الأخيرة نتيجة التسرع في تداول معلومات غير دقيقة في وسائل الإعلام تتعلق بحالة المحتجزين، وهو ما أدى إلى تعقيد إجراءات الإفراج عن المواطنين.





نقلاً عن الشرق الأوسط*