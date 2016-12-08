معدات عسكرية جديدة تدخل معركة أبواب صنعاء ومصادر تكشف عن تطورات ميدانية مهمة





كشف العميد محمد الحجوري أركان حرب اللواء 314 أن معدات عسكرية مختلفة وصلت إلى محافظة مأرب اليمنية (مركز قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن) تمهيداً واستعداداً لمعركة صنعاء وتعزيزاً لجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية التابعة للحوثي وصالح.

وقال الحجوري في تصريح لصحيفة المدينة السعودية أن هذه الأسلحة والمعدات تشمل مدافع ذاتية الحركة هي "كيفوز ديكا ودبابات بي55 وبي 62" خصصت لمعركة حسم صنعاء بإشراف مباشر من نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد علي المقدشي.

الحجوري دعا المواطنين المغرر بهم في صنعاء وأمانة العاصمة والجيش الذين لا يزالون تحت قبضة المليشيات العودة إلى رشدهم وان يقفوا مع الدولة.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات جديدة على الميدان للقضاء على الانقلاب في اليمن وقطع جذور المد الفارسي، مشيدا بدور التحالف العربي بقيادة المملكة في دعمها السخي والمتواصل لأبناء الشعب اليمني بما يسهم في تخليصهم من انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة.

*الصحوة نت| متابعة خاصة