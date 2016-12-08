ضبط أسلحة إيرانية قبالة منفذ علب بصعدة

نفذت وحدات خاصة من "الكوماندوز" في القوات البرية المليكة السعودية مهمة استباقية قبالة منفذ (علب) الحدودي، تم خلالها اقتحام موقع حيوي لاتصال الحوثيين، وتخزين الأسلحة الإيرانية، وتم تدميره بالكامل والقضاء على جميع العناصر والسيطرة عليه. وذلك بالمشاركة والتنسيق مع قوات الجيش الوطني المرابط في ذات المنطقة.

وجاءت العملية الاستباقية بعد رصد تحركات للمليشيا الانقلابية للتقدم نحو الحدود السعودية.

وحسب وسائل اعلام سعودية فإنه من خلال المضبوطات من الأسلحة والذخيرة وأجهزة الاتصال والإرسال أن معظمها من تصنيع إيران، حيث تقوم إيران على تزود العدو بالسلاح وأجهزة الاتصال الحديثة، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ وخاصة الحرارية فهي صناعة روسية.

واكدت المصادر انه وبعد تدمير الموقع المعادي، والذي يعد مركز اتصال متقدم واستراتيجي اغتنمت القوات السعودية الأسلحة وتم إبطال مفعول الألغام وقامت بالتراجع والعودة إلى قواعدها سالمة دون أي خسائر بشرية.





كما عثرت القوات على ارشادات حوثية وخطط في خرائط تركتها المليشيا الانقلابية قبل ان تجبر على الفرار.

وصعدت مليشيا الحوثي والمخلوع من عمالياتها القتالية على الحدود مع المملكة وحشد مئات المقاتلين مؤخراً.





*الصحوة نت | متابعة خاصة

