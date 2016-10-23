قيادات يتساقطون.. تعرّف على خسائر المليشيات في القيادات الميدانية خلال أيام

لقي القيادي الميداني في مليشيات الحوثي يحيى قاسم حسين الدريب قتل بغارة لقوات التحالف في منطقة البقع شمال شرق محافظة صعدة قبالة منطقة نجران السعودية.

ونقلت العربية عن المصادر قولها إن "الدريب" قتل يوم الحادي والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الحالي إثر تعرض قافلة تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى جبهة البقع.

ويعتبر يحي الدريب من بين العناصر القيادية للميليشيات التي قادت عملية اقتحام معسكر الفرقة الأولى مدرع في صنعاء عندما اقتحمت ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام 2014 .

كما أعلنت ميليشيات الحوثي مقتل القيادي عبد الخالق أحسن العركاضي الملقب بـ"أبو يحيى العركاضي"، في منطقة البقع شمال شرق محافظة صعدة.

وأكدت مصادر محلية أن العركاضي، الذي يُعتبر أحد قيادات الصف الأول الميدانية لـلميليشيات في محافظة صعدة، قتل بغارة جوية من طائرات التحالف التي استهدفت تعزيزات عسكرية كانت في طريقها لدعم الانقلابيين في جبهة البقع.

ويعتبر العركاضي من أهم المقربين من زعيم التمرد، عبد الملك الحوثي، وشارك في جميع الحروب التي خاضتها ميليشيات الحوثي ضد السلطات في اليمن منذ العام 2004.

وفي وقت سابق، كان القيادي الحوثي وعضو وفد الانقلابيين إلى مفاوضات الكويت، حسن يحيى الشرفي، قد قُـتل هو الآخر في مواجهات بإحدى المناطق الحدودية اليمنية - السعودية.

كما قتل قيادي حوثي ثانٍ، يدعى رياض عبدالله محمد قوارة في منطقة ميدي اليمنية، التابعة لمحافظة حجة الحدودية قبالة منطقة الموسم السعودية.

وخسرت مليشيات الحوثي وصالح، في الآونة الأخيرة، عشرات القيادات البارزة، إما بمواجهات مع قوات الشرعية أو بغارات جوية لطيران التحالف، وخصوصاً على الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية.