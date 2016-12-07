بقدرة 60 ميجاوات.. قطر تُهدي عدن محطة كهربائية





اتفقت اليوم وزارة الكهرباء اليمنية مع دولة قطر، اليوم الأربعاء، بالدوحة، على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مدينة عدن بقدرة 60 ميجاوات؛ وفقًا للمواصفات العالمية ومقدمة منحة من الحكومة القطرية.

ووقَّع الاتفاقية من الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الأكوع، ومن الجانب القطري مدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري، ومدير الشركة المنفذة للمشروع.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فأنه وبحسب الاتفاقية، فإن المحطة ستكون جاهزة للعمل وإنتاج الطاقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من حدة الاختناقات الكهربائية التي تعيشها مدينة عدن خلال فصل الصيف القادم.





وعاشت عدن وضعاً خدمياً متردياً سيما في مجال الكهرباء التي ضلت لأشهر منقطعة على معظم الأحياء نتيجة للحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية على المدينة.





وبدأت عدن تتعافى تدريجيا في مختلف الخدمات ولا تزال بأمس الحاجة الى توفر الخدمات الأساسية بشكل كبير.





*الصحوة نت - متابعة خاصة