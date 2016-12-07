البيضاء: توجيهات رئاسية بفك ارتباط المكاتب والصناديق والهيئات التي تخص المحافظة بذمار

وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي باستيعاب المقاومة الشعبية في البيضاء في الجيش وفصل جميع المكاتب الادارية التابعة للمحافظة عن محافظة ذمار.

وأشاد رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بمحافظ البيضاء نايف القيسي بالادوار البطولية لأبناء المحافظة في الماضي والحاضر ومايسطروه من ملاحم في سبيل تحرير الوطن وعودة الشرعية.

من جانبه ثمن محافظ البيضاء الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية من اجل تحرير الوطن من العصابات الانقلابية، مؤكدا في الوقت ذاته وقوف ابناء المحافظة في وجه الانقلابيين حتى استعادة الشرعية وتحقيق الامن والاستقرار.

واستعرض المحافظ الامكانيات التي تمتلكها المقاومة وكذا الاحتياجات اللازمة لتحرير البيضاء، مشددا على ضرورة الاهتمام بالجرحى ورعاية اسر الشهداء، وتوفير الرعاية الكاملة للمقاتلين والاهتمام بمتطلبات جبهات القتال في المحافظة.