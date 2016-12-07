مشترك تعز يدين قطع شارع جمال ويشدد على وحدة الصف ودعم المحافظ

أدانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز قيام بعض المجاميع المسلحة بقطع شارع جمال أمس الثلاثاء بحجة عدم الترقيم، ثم قيامها بنشر الأطقم والدبابة أمام شركة النفط و ترديدهم لهتافات تحريضية غير مسؤولة ضد قوى سياسية وقيادات الجيش والسلطة،

مؤكدة بأنها ليست ضد المطالب الخاصة بالضم والترقيم وتعتبر ذلك حقا لكل مقاوم دون استثناء ولكن عبر أطر قانونية وعادلة، وسنبقى داعمين لحقوق كل مقاوم دون تمييز. وقالت في بيان لها مساء اليوم الأربعاء إن هذا الوقت " أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الفعل و تلاحم الصف لمواجهة مليشيا الحوثي و المخلوع ، و كان الأولى أن تلازم تلك الآليات العسكرية مواقع الشرف و البطولة في مواجهة الانقلابيين بدلاً من نزولها إلى الشارع".

وجددت دعمها للقيادة السياسية والعسكرية في المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري وقائد المحور اللواء خالد فاضل وندعوهما لسرعة استكمال ضم المقاومة بالجيش الوطني واستكمال النوافص وتصحيح الأخطاء إن وجدت.

وفي هذا السياق أكدت" على ضرورة توظيف كل مجاميع وسلاح المقاومة في رفع الاداء في معركة تحرير تعز وبصورة شاملة، حتى لايبقى أي جهد أو سلاح مقاوم خارج جهود المقاومة والتي هي اليوم بأمَس الحاجة لرفد الجبهات وتقويتها بالكم والنوع واستغلال كل قوة بشرية ومادية لخدمة المعركة التي يجب أن تكون الهم والشغل الشاغل للجميع".

وأضافت: تعز جيشاً ومقاومة وحاضنة قادرة على تجاوز كل العقبات والتحديات وستستفيد من كل الاخطاء لتصحيح المسار وتمتين الصف وتلاحمه بصورة تجعل منها قدوة وطنية ومفخرة للأجيال.