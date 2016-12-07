مقتل قيادي ميداني للحوثيين وإصابة آخرين في "جبهة حمك" بمحافظة الضالع

قتل قيادي ميداني لميليشيات الحوثي وصالح وجرح آخرين بمواجهات مسلحة بين الجيش والمليشيات الانقلابية بجبهة حمك الحدودية بين محافظتي إب والضالع.

وقالت مصادر ميدانية "أن القيادي الميداني للميلشيات "عصام الشهاب "قتل وجرح ثلاثة آخرون بالمواجهات التي شهدتها جبهة حمك يوم أمس الثلاثاء".

وشهدت جبهة حمك الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين الجيش ومليشيات الحوثي وصالح تكبدت فيها الميلشيات خسائر كبيرة حيث تم تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للانقلابيين.

إلى ذلك أصيب أحد أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن اليوم الأربعاء بقصف مدفعي لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح .

كما قصفت ميلشيات الحوثي وصالح المتمركزة في نقيل الخشبة بقذائف الهاون قرى العود، حيث سقطت قذيفة هاون على قرية الخربة ولا إصابات.

يذكر أن جبهة حمك ومريس في الضالع والحدودية مع محافظة إب تشهد مواجهات مستمرة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميلشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى حيث تتكبد الميلشيات خسائر يومية في محاولتها التقدم على مواقع الجيش والمقاومة.