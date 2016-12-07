إب: جرحى باشتباكات مسلحة بين الأهالي بمنطقة عاقبة فرع العدين

اندلعت اشتباكات مسلحة بين عدد من الأهالي بعزلة العاقبة بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عدد من أهالي منطقة الجلة بعزلة العاقبة وسقط جرحى من مسلحي أسرتي الوهباني والبكري.

وقالت المصادر بأن خلافات بين طلاب إحدى مدارس المنطقة أحدهم ينتمي لأسرة الشيخ حسن الوهباني وطالب آخر ينتمي لأسرة محمد قائد البكر نشبت الأسبوع الفائت ليتطور أمس لتبادل اطلاق نار واشتباكات بين طرفي الخلاف.

عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن الأجواء متوترة ومرشحة لمزيد من التعقيد وسط تمترس الطرفين في الجبال واستقدام مسلحين وسط انفلات أمني وغياب كلي للأجهزة الأمنية والقضائية بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين. الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين لأخذ حقوقهم والثأر لأنفسهم عبر قوة السلاح.

وناشد عدد من أهالي المنطقة الرموز الإجتماعية ومشائخ المنطقة التدخل ووضع حد للصراع بين القبيلتين.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح فوضى وفلتان أمني غير مسبوق زادت فيه معدلات الجريمة والقتل والسطو على الأراضي ونهب الممتلكات العامة والخاصة من قبل مليشيا الإنقلاب بالمحافظة.