التحالف يقصف مواقع المليشيات بالحديدة وسقوط جرحى من مهربي السلاح

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات ومعسكرات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع في محافظة الحديدة غرب اليمن.





وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" أن مقاتلات التحالف استهدفت منزل المخلوع علي صالح جنوب مدينة الحديدة كما شنت ثلاث غارات على معسكر الأمن المركزي واستهدفت مخازن للأسلحة".





وأضافت المصادر "أن طيران التحالف استهدف أيضا بسلسلة غارات عنيفة هناجر معسكر الدفاع الساحلي شرق سوق الحلقة، وغارتين استهدفت معسكر الجبانة شمال مدينة الحديدة".





في غضون ذلك استهدف طيران الأباتشي مواقع إطلاق الصواريخ في مديريتي المخاء والخوخة في محافظتي تعز والحديدة في عملية تمشيط للساحل الغربي، واستهدفت مواقع المليشيات في الميناء والساحل الممتد إلى سواحل الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة .





من جانب آخر قالت مصادر طبية بمحافظة الحديدة إن مليشيا الحوثي والمخلوع لا تزال تنتشل جثث قتلى من قوارب تهريب قصفها طيران التحالف بالقرب من ميناء المخاء الثلاثاء الماضي.





وذكرت المصادر "قيام مليشيات الحوثي والمخلوع بإيصال 3 جرحى من جنسيات باكستانية تحت حراسة مشددة إلى مستشفى العسكري في مدينة الحديدة، يعتقد أنهم كانوا ضمن طاقم تهريب في سواحل المخا".





وتستخدم ميلشيات الحوثي سواحل المخاء والحديدة لتهريب الأسلحة القادمة من إيران رغم الحصار البحري المفروض من قبل قوات التحالف غير أن السواحل الطويلة مكنت الحوثيين من تهريب السلاح عبر القوارب.



