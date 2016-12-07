مقتل وإصابة 18 من المليشيات وإصابة 6 من الجيش والمقاومة بتعز

قُتل خمسة وأصيب 13 من مليشيات الحوثي وصالح وأصيب 6 من قوات الجيش والمقاومة في مواجهات بين الطرفين اليوم الأربعاء في محافظة تعز.

وقال مصدر بالمقاومة إن مواجهات بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات في مناطق مختلفة في تعز أسفرت عن مقتل إصابة 6 من قوات الشرعية ومقتل 5 من المليشيات وإصابة 13 آخرين. وأوضح أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر هجوم للمليشيات في منطقة الصيار بالصلو جنوب تعز وأجبرتها على الفرار بعد تكبدهم خسائر فادحة.

وأضاف أن المليشيات كثفت من قصفها في صبر والصلو ومقبنة والوازعية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر من مواقع تمركزها . ونصبت المليشيات مدفع بي 10 في جبل العويد بالعشملة مقبنة غرب تعز وتقصف به قرى المنطقة، بالتزامن مع استمرار فرض حصارها على مدينة تعز ومنع دخول المواد الغذائية والاغاثية والدوائية .

من جانب آخر، استشهد مدني وأصيب 5 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء والقرى السكنية بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع.