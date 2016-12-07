شبوة: الجيش يتقدم باتجاه منطقتي الساق والصفحة في جبهة بيحان

تخوض وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في جبهة الساق شمال منطقة بيحان بمحافظة شبوة، جنوب اليمن.

وقال أركان حرب كتيبة الحزم المقدم صالح العقيلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش يخوضون معارك يومية في خطوط التماس مع المليشيات، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية التابعة للجيش تمكنت من نزع 600 لغما زرعتها المليشيات في المناطق المحررة.

وتتقدم وحدات الجيش باتجاه منطقتي الساق والصفحة لتحريرها بهدف قطع خط بيحان الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

وسبق أن تمكنت كتائب الجيش المرابطة في جبهة الساق خلال الفترة الماضية من ضبط شحنات كبيرة من الأسلحة ومادة الحشيش والمخدرات كانت في طريقها الى المليشيات الانقلابية بصنعاء.