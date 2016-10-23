المليشيا الانقلابية تمنع وفد اليونسيف من دخول مدينة تعز رغم الهدنة

منعت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، اليوم السبت، وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة( يونيسيف)، من دخول مدينة تعز، في مواصلة للحصار المفروض منذ أكثر من عام.

وقال مسؤول محلي إن الميليشيا الانقلابية التي تفرض حصارا على المدينة في المنفذ الشرقي الذي يربط تعز بالعاصمة صنعاء، رفض السماح للوفد الأممي بالدخول إلى المدينة من أجل تقديم المواد الاغاثية ومعاينة الوضع الصحي مع تفشي الكوليرا.

وذكر المصدر، أن المليشيا الانقلابية، أرجعت السبب إلى عدم وجود بلاغات لديهم بدخول الوفد، رغم أن الهدنة الانسانية التي دخلت يومها الثالث تشترط فك الحصار ودخول المساعدات.

وأكد موظفون في اليونيسيف النبأ، وقالوا إن الوفد عاد إلى مدينة إب.

وتواصل المليشيا الانقلابية، قصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة وفرض الحصار الخانق على الدخول والخروج من وإلى المدينة، رغم الهدنة الإنسانية.