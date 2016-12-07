مسؤول أممي: العالم سيندم لعدم مساعدة اليمن في محنته ونحذر من كارثة إنسانية

اتهم مسؤول بارز في مجال الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة العالم بغض الطرف عن كارثة إنسانية متفاقمة يشهدها اليمن. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماغولدريك لموقع (BBC) إن الأطفال يموتون جوعا بسبب نقص التمويل الدولي الهائل للتعامل مع تداعيات الأزمة في اليمن.

وأوضح أن البنى التحتية في اليمن قد انهارت، وأكثر من نصف السكان لا يملكون الوسائل لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال إن العالم "سيندم لعدم فعل المزيد لمساعدة اليمن" في محنته، مضيفاً: بأن "هناك أزمة ونحن فقط نتجاهلها وستلاحقنا (هذه الأزمة) فيما بعد، وذلك لأن عواقب عدم اكتراثنا وعواقب تقاعسنا (عن مساعدة اليمن) سترتد علينا. لكن في نفس الوقت فإن جهودنا ليست كافية لأنه لا يمكننا التعامل مع ما يحدث هنا لأن الأعداد هائلة للغاية، والضغوط كبيرة جدا والموارد شحيحة جدا."

وقالت منظمة اوكسفام الخيرية إن "سكان اليمن وبعد عامين من الحرب بدأوا يموتون من الجوع تدريجيا". وطلبت أوكسفام أيضا من المانحين الدوليين زيادة مساهماتهم للتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن.

وأسفر النزاع المسلح في اليمن عن مقتل 7 آلاف شخص، وترك ملايين المدنيين في حاجة إلى مساعدات غذائية.