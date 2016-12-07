لحج: المليشيات تختطف عددا من المعلمين والمواطنين في القبيطة

ذكرت مصادر ميدانية في مديرية القبيطة أن مليشيات الحوثي وصالح اختطفت ظهر اليوم الأربعاء عددا من المعلمين من مدرسة النصر بالكعبين بعد اقتحامها وايضا من جبل جالس واقتيادهم باتجاه مدينة الراهدة.





وأضافت هذه المصادر أن المليشيات الانقلابية اختطفت أيضا بعض المواطنين إلى جانب المعلمين.





يذكر أن المليشيات الانقلابية تواصل حملات الاختطاف لمعارضيها في أماكن سيطرتها وتقوم بتعذيب بعضهم في معتقلاتها ونتج عن ذلك حالات وفاة تحت التعذيب آخرها بالأمس محمد شحيبر القيادي في التجمع اليمني للإصلاح والذي عثر على جثته في مستشفى الثورة بالحديدة وعليها آثار تعذيب من قبل المليشيات التي اختطفته في مارس الماضي.





الصحوة نت تنشر اسماء المختطفين:

- حاميم محمد شاهر معلم

- محمد أحمد شاهر مواطن

- علي الهارش معلم

- إبراهيم طاهر عبد الحميد مواطن

- فؤاد أحمد صالح علي عبد الرقيب مواطن