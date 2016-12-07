السفير الصيني يكشف عن الطريقة التي دخل بها الوفد الحوثي الى بكين





كشف السفير الصيني لدى اليمن "تيان تشي" أن زيارة وفد الحوثيين الى بكين مؤخراً لم تكن بدعوة من الحكومة الصينية.





وأكد السفير الصيني بأن الوفد الحوثي جاء الى "بكين" بدعوة من منظمة صينية غير حكومية، مشيراً الى أن القانون الصيني يسمح للمنظمات بإرسال دعوات خاص بها.

جاء ذلك خلال لقاء السفير اليوم مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واكد السفير الصيني دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية وان الحكومة الصينية لا تؤيد اي تصرفات احادية الجانب من اي طرف يمني والتي تعقد الاوضاع ولا تخدم الجهود الرامية الى احلال السلام وفقاً للمرجعيات الاساسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

وكان قد وصل وفد حوثي الى الصين مطلع الأسبوع الفائت وتناقلت وسائل اعلام مقربة من الجماعة خبر وصور الوفد.

وفي بيان للخارجية الصينية عقب تشكيل الانقلابيين ما سمي "حكومة انقاذ" قالت انها لا تعترف ولا تؤيد الخطوات الأحادية.

هذا ولاقت الخطوة الانقلابية بتشكيل حكومة انقلابية رفضا شعبيا واقليميا ودوليا.

المصدر| الصحوة نت - متابعة خاصة