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بالصور اسقاط طائرة تجسس بميدي وأسر قيادي حوثي وبحوزته ارشادات باللغة الفارسية

الأربعاء 07 ديسمبر 2016 12:52 م الصحوة نت | خاص
بالصور اسقاط طائرة تجسس بميدي وأسر قيادي حوثي وبحوزته ارشادات باللغة الفارسية الأسير القيادي الحوثي العابد

 تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء من اسقاط طائرة  تجسس "تصويرية" في سماء ميدي بمحافظة حجة.

 

ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة صوراً لطائرة التصوير بعد اسقاطها، وأطلع عليها موقع " الصحوة نت".

 

كما أفاد المركز بأن قوات الجيش الوطني تمكنت  من أسر القيادي الحوثي محمد حسن  يحيى حسين العابد (أبو الزهراء العابد).

 

ونشر الصحفي في ميدي "هشام الشبيلي" صوراً لبطاقة إرشادات باللغة الفارسة كانت في حوزة القيادي الحوثي العابد بالإضافة الى صورته.

 

وصدت قوات الجيش أعنف هجوم اليوم الأربعاء على مقر اللواء 105 في حرض وكبدت المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.

 

وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة في جبهتي حرض وميدي بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية الى الجبهة سيما عقب ما سمي "النكف" الذي دعت له في حجة الأسبوع الماضي، وذلك حسب تأكيدات مصادر محلية لـ"الصحوة نت".


المصدر | الصحوة نت


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