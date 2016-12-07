نجاة معظم ركاب السفينة السقطرية والبحث لا يزال مستمر





نجى معظم سكان السفينة السقطرية التي أعلنت السلطات المحلية عن فقدانها أمس الثلاثاء.





وقالت مصادر محلية لـ" الصحوة نت" ان معظم ركاب السفينة وصلوا قبل قليل الى شواطئ سقطرى بعد عملية بحث واسعة لخفر السواحل.

وحسب المصادر فإن معظم ركاب وصلوا على شكل مجموعات متفرقة بعد عملية بحث واسعة، وتضاربت الأنباء عن عدد الناجين، الا ان المعلومات تفيد بأن أكثر من نصف الركاب وصلوا حتى ظهر اليوم، فيما لا تزال عملية البحث مستمرة عمن تبقى منهم.

وكان قد تم الاعلان فجر اليوم الأربعاء عن وصول 18 ناجياً بينهم 4 نساء، قبل ان يصل معظم الركاب تباعاً الى شواطئ سقطرى.

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات اليمنية تعرض سفينة تقل أكثر من 60 شخصاً لحادث في المحيط الهندي شمال غرب جزيرة سقطرى.





المصدر | الصحوة نت