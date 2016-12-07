لجنة حكومية لمتابعة غرق السفينة التي تقل 60 شخصاً قبالة سواحل سقطرى





أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر شكل لجنة لمتابعة وإنقاذ 60 من المواطنين في جزيرة ارخبيل سقطرى بعد ان تعرضت السفينة التي كانت تقلهم للغرق على بعد تسعة وعشرين ميلاً من ساحل سقطرى الغربي في اتجاه جزيرة قلنسية.

وكان قد أعلنت السلطات المحلية في سقطرى عن فقدان سفينة تقل 60 شخصاً كانت في طريقها الى ارخبيل سقطرى قادمة من حضرموت.

وتتكون اللجنة الحكومية من وزير الثروة السمكية فهد كفاين رئيساً ،وعضوية كلاً من وزير النقل المهندس مراد الحالمي ، ومحافظ ارخبيل سقطرى سالم السقطري ،ووكيلا محافظتي حضرموت والمهرة.

ووجه بن دغر اللجنة بالتواصل مع قيادة خفر السواحل وقوات التحالف العربي بسرعة عملية البحث وانقاذ المواطنين.

من جانبه لفت محافظ سقطرى الى انه تم وصول اثنين من المواطنين الذين كانوا على متن السفينة إلى الجزيرة وجاري إنقاذ الآخرين.

وكان قد وجه وزير الثروة السمكية نداء عاجلا لقيادة التحالف للمساعدة في البحث عن السفينة المنكوبة وكشف مصير ركابها.

*الصحوة نت | متابعة خاصة

