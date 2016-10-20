التحالف يعلن 43 خرقا للهدنة بالحدود السعودية ارتكبها الحوثيون

أعلنت لجان المراقبة التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع أكثر من 43 حالة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أقر منتصف ليل الأربعاء بين قوات التحالف وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الخروقات وقعت على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن وتحديداً في منطقتي نجران وجازان ، وذلك باستخدام أسلحة متنوعة تمثلت في إطلاق صواريخ ومقذوفات ورماية مباشرة وقناصين .

وذكرت أن التحالف قام بالرد على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه مستمر في التصدي لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي لأي تحركات لمليشيات الحوثي والقوات الموالية لها ، مع تطبيقها لسياسة ضبط النفس تجاه هذه الخروقات .

وحمّلت قوات التحالف الميليشيا الحوثية والقوات التابعة لها تعطيل دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة من قبل الميليشيات داخل اليمن ، وأن قوات التحالف ستستمر في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.