بعد يوم من رفع الحجب عنها.. المليشيات تعيد حجب المواقع في أماكن سيطرتها





تفاجأ متصفحو المواقع اليمنية والخارجية (من داخل اليمن) بإعادة حجب المواقع من قبل وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية وذلك بعد يوم من رفع الحجب عنها.

وأشار متابعون الى أن شركة الإتصالات اليمنية (يمن نت) رفعت الحجب عن المواقع اليمنية يوم أمس بعد عامين من الحجب ومنع القراء داخل اليمن من تصفح المواقع التي لا تتوافق مع سياستهم، لتعاود صباح اليوم حجب المواقع من جديد.

وكانت جماعة الحوثي والمخلوع المسيطرة على وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء - قد حجبت أكثر من 80موقعاً أخبارياً يمنياً وعربياً معارضاً لهم بالإضافة إلى إغلاقها لكافة الصحف والإبقاء على الصحف والمواقع الموالية لها.

المصدر | الصحوة نت