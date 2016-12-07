وزير الثروة السمكية يوجه نداءً عاجلاً للتحالف في البحث عن سفينة مفقودة تقل 60 راكباً





أعلن وزير الثروة السمكية فهد كفاين عن فقدان الاتصال بسفينة كانت تقل نحو 60 راكبا من أهالي سقطرى باتجاه حضرموت.

وقال كفاين في منشور له على حسابه بـ "فيسبوك"، إنه يجري اتصالات مع قوات التحالف العربي للمساعدة في البحث والانقاذ لركاب السفينة المفقودة.

واشار إلى أن السفينة مفقودة منذ 5 أيام، لافتا إلى معلومات أولية عن تعرضها لحادث على بعد 29 كم من مدينة قلنسية بمحافظة سقطرى.

وذكر كفاين أن إفادة السلطات المحلية في سقطرى تفيد بنجاة إثنين من الركاب أنقذتهم سفينة أخرى عندما وجدتهما على متن قارب صغير.

وتتضمن حمولة السفينة المفقودة 25 قاربا صغيرا، توقع كفاين أن تكون هذه القوارب ساعدت بعض الركاب على النجاة.

وناشد كفاين هيئات المصايد وجمعية العباري توجيه جميع سفن الاصطياد والقوارب للمشاركة في البحث.