ناطق الحكومة: بدء صرف مرتبات الجيش من يوم غدٍ





قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، راجح بادي إن اللجان المكلفة بصرف مرتبات القوات المسلحة والأمن ستبدأ غداً بصرف رواتب الضباط والجنود في المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة.

وكشف بادي أن اللجان ستستعين خلال عملية الصرف بهيئة الأركان العامة ولجان متخصصة وكوادر من المالية، حتى تستعيد وزارة الدفاع والداخلية هيكلها الإداري والمالي الذي انهار مع انهيار المؤسسة العسكرية.





وأشار "بادي" الى ان هذه هي المرة الأولى التي تتمكن الحكومة اليمنية من صرف المرتبات لكافة ضباط وجنود الجيش اليمني تنفيذاً لما وعدت به قبل ذلك عندما اتخذت القرار بنقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، برغم الصعوبات التي تضعها المليشيا الحوثية وأهمها احتفاظها ببنك موازي واستيلائها على مئات المليارات، وهدرها لأموال طائلة كانت موجودة في البنك الدي سيطرت عليه.





وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الى ان عملية الصرف ستستمر في المناطق الأولى والثانية والرابعة والسابعة.





وناشد راجح بادي جنود وضباط القوات المسلحة والأمن التعاون مع اللجان المكلفة، وتحقيق القدر الكافي من الانضباط والالتزام بالمواعيد.. مشيراً الى ان اللجان مكلفة بتسليم المرتبات لجميع الوحدات والأفراد ،وفق برنامج مزمن، وهي مخولة بجميع الصلاحيات ومزودة بما يكفي الجميع من الأموال.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد وجه بتشكيل لجان لتسليم رواتب الجيش الوطني في أقرب وقت.





وتأتي هذه الخطوة في سبيل تعزيز دور مؤسسات الجيش واستعادة هيكلتها حسب اللوائح الداخلية لوزارتي الداخلية والدفاع.

*الصحوة نت | متابعة خاصة